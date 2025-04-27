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Мошенническая атака на Wildberries: у пользователей пытались украсть более 15 млн рублей

1:12
Экономика

Мошенники пытались украсть у пользователей Wildberries более 15 миллионов рублей.

Телефонный мошенник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телефонный мошенник

Команда безопасности Wildberries и МВД обнаружили, что злоумышленники планировали взломать личные кабинеты через зараженные устройства, которые поддерживали вредоносное ПО.

Мошенники рассылали через мессенджеры архивные файлы типа архивов с фотографиями (с подписью "Посмотри, это ты на фото?"). После скачивания и заражения устройства, они заходили в аккаунты и покупали товары на маркетплейсе. Однако система с ИИ и двухуровневая защита быстро заметили неладное: устройство вело себя не так, как обычно. В итоге, 99,9% покупок, сделанных мошенниками, были отменены, и попытки украсть миллионы — пресечены.

Полицейские советуют: чтобы не попасться на удочку мошенников — используйте надежные антивирусы и не скачивайте файлы из непроверенных источников. В первом квартале этого года такие атаки выросли, но благодаря системе ущерб был сведен к нулю. В опасности могли оказаться две тысячи пользователей, передает РИА Новости.

Уточнения

 Мессенджер позволяет обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов. Также позволяет совершать аудио- и видеозвонки, организовывать конференции и прямые эфиры, хранить неограниченное количество файлов, вести каналы (микроблоги), создавать и использовать ботов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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