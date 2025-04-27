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Золотое кольцо на первый день рождения: почему эта традиция теряет свою актуальность в Южной Корее

1:04
Экономика

В Южной Корее по традиции золотое кольцо дарят на первый день рождения ребенка.

Ювелирные изделия
Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ювелирные изделия

Золото символизирует защиту от несчастий, инвестицию в будущее, служит финансовой подушкой. Но из-за роста цен на золото эта традиция может потерять свою актуальность.

Стоимость одного дона (3,75 г) сейчас около 467 долларов, а с учетом налогов и издержек около 470 долларов. Многие предпочитают покупать более дешевые варианты или продавать свои украшения, что вызывает опасения у ювелиров. Также снижаются масштабы празднования — раньше отмечали грандиозно, а сейчас — более скромно.

Эксперты прогнозируют, что цены на золото могут продолжить расти и даже превысить 4000 долларов за унцию. В качестве альтернативы корейцы покупают маленькие золотые кольца или мини-слитки по более доступным ценам, согласно The Korea Times.

Уточнения

Тро́йская у́нция (англ  troy ounce) — единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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