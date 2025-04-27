Картофельный эксперимент: Белоруссия отправит 15 новых сортов на Сахалин

Белоруссия собирается отправить на Сахалин пробную партию из 15 видов картофеля, чтобы проверить их пригодность к местным условиям.
Об этом говорили на встрече главы Минсельхозпрода Белоруссии Юрия Горлова и зампреда правительства Сахалина Антона Зайцева. Посадочные работы начнутся в середине мая.
В ходе переговоров обсуждали расширение сотрудничества. Горлов отметил, что Белоруссия заинтересована в укреплении партнерства, ведь двусторонняя торговля активно растет — за два первых месяца 2025-го товарооборот увеличился более чем в два раза, а экспорт продукции — в 2,2 раза.
План на 2024-2026 годы включает совместное развитие в различных сферах: промышленность, агропром, образование, культура, спорт и туризм. Основной акцент — поставка картофеля для сортоиспытаний.
Белоруссия готова экспортировать на Сахалин сельхозтехнику, семенной картофель, молочную продукцию, в том числе детское питание, и делиться опытом в переработке отходов. Также в планах налаживание прямых контактов с крупными оптовиками. Россия в ответ может поставлять рыбную продукцию.
Обе стороны подтвердили желание развивать сотрудничество, в том числе на Белорусской агропромышленной неделе в Минске с 3 по 7 июня, пишет sakh.online.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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