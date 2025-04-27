Мечты на земле: самолёты СССР, которые так и не взлетели

В Советском Союзе умели мечтать о небе широко и смело. Конструкторы чертили грандиозные проекты, рисовали обтекаемые силуэты, строили мощные машины.

Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Самолёт Ту 16 в Энгельсе

Но не всё задуманное поднималось в воздух. Иногда не хватало технологий, денег, времени — или просто менялась эпоха.

Вот несколько примеров советских самолётов, которые остались мечтой.

1. Ту-244 — советский суперсоник

Это должен был быть "убийца Конкорда" — гражданский пассажирский лайнер, летавший в два раза быстрее скорости звука. Реально планировали скорость до 2500 км/ч, полёты над океанами, огромный запас хода. Проект был продвинут далеко: создавались макеты, прорабатывались двигатели, но до настоящего полёта дело так и не дошло.

Проблемы с надёжными материалами, топливом и экономикой похоронили мечту.

2. МиГ-105 "Спираль" — космоплан на орбите

Эта штука выглядела как смесь истребителя с космическим кораблём. "Спираль" задумывался как орбитальный самолёт-перехватчик, способный взлетать на ракете, выходить в космос и возвращаться как обычный самолёт. Были испытания на земле и короткие прыжковые полёты, но полноценного старта в космос так и не случилось.

А потом началась разработка "Бурана", и "Спираль" канула в Лету.

3. Сухой Т-4 ("Сотка") — монстр среди бомбардировщиков

Этот громадный, сверхзвуковой бомбардировщик должен был конкурировать с американским B-70 Valkyrie. Способен был летать на высоте 20 км со скоростью 3000 км/ч. Построили даже опытный экземпляр и провели несколько испытаний! Но проект закрыли — слишком сложный, дорогой и тяжело управляемый для своего времени.

4. БИЧ-26 — пассажирский самолет будущего

Александр Черановский был фанатом летающих крыльев. БИЧ-26 — это был планируемый авиалайнер без фюзеляжа в классическом понимании, весь корпус — сплошное крыло. Идея шла на годы вперёд, но технологии СССР 1940-х не позволили создать надёжную машину в таком формате.

5. Ил-106 — гигант для грузов

Грузовой самолёт нового поколения для замены Ан-22 и Ил-76. Проект начали в 1980-х, хотели грузоподъёмность в 80-100 тонн, дальность в 5000 км. Но развал СССР остановил всё - даже полноценный прототип не был построен.

Почему мечты оставались мечтами?

Огромные технические сложности

Лавирование между военными и гражданскими приоритетами

Ограниченные ресурсы и деньги

Резкая смена политических условий в конце 1980-х.

СССР оставил после себя не только построенные самолёты, но и сотни проектов, которые опередили своё время. Где-то не хватило технологий, где-то вмешалась история. Но эти нереализованные крылатые мечты до сих пор будоражат воображение — что если бы?…

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