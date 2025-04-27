Министр транспорта анонсировал запрет на стоянку электросамокатов на тротуарах — новые правила уже на подходе

Минтранс России работает над новым проектом правил дорожного движения, который, если примут, запретит стоянку средств индивидуальной мобильности (СИМ), к примеру электросамокатов, на тротуарах и пешеходных зонах — только в специально обозначенных местах.
В ответе замминистра транспорта Виктора Тимофеева говорится, что такие правила уже разрабатываются, и, по сути, запрет касается остановки и стоянки СИМ на тротуарах, велосипедных дорожках и в пешеходных зонах, кроме тех мест, где есть специальные знаки или разметка.
Также там отмечается, что компании, сдающие в аренду СИМ, смогут устанавливать места окончания поездки и штрафовать за нарушение правил через гражданско-правовые договоры.
Ранее депутаты Госдумы предлагали ввести отдельные парковки для электросамокатов и других мобильных устройств, а также передать муниципалитетам полномочия по определению таких мест и штрафам за нарушение правил парковки, пишет РГ.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
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