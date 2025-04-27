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Цены в России: как вернуть их на место за месяц — эксперт дал ответ

0:47
Экономика

Михаил Делягин, зампред комитета Госдумы по экономической политике, заявил, что чтобы остановить резкое снижение цен в России, нужно дать Федеральной антимонопольной службе право разобраться в структуре цен и ограничить произвол монополий.  

Гипермаркет
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гипермаркет

Он говорит, что такие меры успешно применяются за границей. Например, в Германии в 90-х, когда цены резко менялись, их сначала возвращали на место, а потом проводили расследования и выясняли причины.  

Также Делягин призывает упростить налогово-таможенную систему, чтобы было выгоднее делать производство внутри страны, а не вывозить сырье за границу. Он уверен, что все эти изменения вполне можно сделать за месяц — если есть желание, пишет НСН. 

Уточнения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонополитического законодательства. Также ФАС следит за соблюдением законов в сфере естественных монополий, рекламы, иностранных инвестиций в стратегически значимые компании, государственного оборонного заказа и госзакупок.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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