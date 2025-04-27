Ростелеком распрощался с 261 350 акциями: что стоит за этой продажей

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

ПАО "Ростелеком" продало 261 350 своих обыкновенных акций.

Фото: commons.wikimedia.org by BGCracker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Офис-филиал компании "Ростелеком"

Их передали компании по решению суда, признали бесхозяйными — поэтому была запланирована их продажа, чтобы выполнить требования закона.

Продажа прошла 24 апреля на Московской бирже по рыночной цене — примерно по 60,94 рубля за акцию, так что за весь пакет можно было выручить около 16 миллионов рублей.

Ранее в мае этого же года "Ростелеком" уже реализовал чуть больше — 241 435 акций, тоже по решению суда. Тогда эти акции принадлежали ликвидированным юридическим лицам и были признаны бесхозяйными на основании нескольких исков, пишет "Интерфакс".

Уточнения

А́кция — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.