Уголовное дело за долги: в каких случаях кредит может привести к тюрьме

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Просрочка по кредиту сама по себе не ведет к уголовке. Только в особо серьезных случаях долг может стать основанием для уголовного дела.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кредит

Если у тебя появились проблемы: ты потеряла работу или оказалась в трудной ситуации, банк может подать в суд — и тебе могут заблокировать счет, удерживать деньги из дохода или запретить выезжать за границу.

А вот уголовная ответственность возможна только в двух случаях:

1. Злостное уклонение от выплат — когда человек скрывает доходы или имущество, игнорирует суд или меняет место жительства, чтобы не платить более ₽2,25 млн. За это можно получить штраф, обязательные работы или до двух лет лишения свободы.

2. Мошенничество при оформлении кредита — подделка документов или умышленное не возвращение денег. За это — до пяти лет лишения свободы.

В крайнем случае, можно оформить банкротство, если долг свыше ₽500 тыс. и просрочка больше трёх месяцев, пишет РГ.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



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