10 лет ожидания: что случится с вашей пенсией, если отложить выход на пенсию

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Если россияне захотят выйти на пенсию позже установленного срока или примут участие в программе долгосрочных сбережений, то их пенсия может значительно вырасти.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

Профессор Вадим Виноградов из ВШЭ говорит, что если выйти на пенсию на 10 лет позже, чем обычно, пенсия может увеличиться более чем в два раза. А если есть возможность зарабатывать больше ежемесячно, то можно укрепить свой доход, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ).

Государство обещает добавить до 36 тысяч рублей в год к тем средствам, которые гражданин сам вкладывает и страхует. А если случится что-то срочное — можно досрочно забрать деньги без потери дохода, пишет "Прайм".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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