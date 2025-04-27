10 лет ожидания: что случится с вашей пенсией, если отложить выход на пенсию

Если россияне захотят выйти на пенсию позже установленного срока или примут участие в программе долгосрочных сбережений, то их пенсия может значительно вырасти.
Профессор Вадим Виноградов из ВШЭ говорит, что если выйти на пенсию на 10 лет позже, чем обычно, пенсия может увеличиться более чем в два раза. А если есть возможность зарабатывать больше ежемесячно, то можно укрепить свой доход, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ).
Государство обещает добавить до 36 тысяч рублей в год к тем средствам, которые гражданин сам вкладывает и страхует. А если случится что-то срочное — можно досрочно забрать деньги без потери дохода, пишет "Прайм".
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
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