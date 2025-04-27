Россияне, будьте готовы! График выплат пенсий изменится уже в мае

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат от "Единой России" и член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина сообщила о корректировках в графике выплат пенсий для россиян в связи с майскими праздниками.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

Как уточнила депутат, в начале месяца граждан ожидают две сокращенные рабочие недели, что повлияет на сроки получения пенсий, пишет РИА "Новости".

Для получателей пенсий через банк, если обычная дата выплаты приходится на период с 1 по 5 мая, пенсию можно будет получить либо 29-30 апреля, либо с 5 по 7 мая.

Если дата выплаты с 6 по 8 мая, пенсия будет выдана в эти же дни, за исключением 8 мая, когда этот день является нерабочим, и выплата может быть перенесена.

В случае, когда пенсия должна быть получена с 9 по 11 мая, её выплатят в период с 5 по 7 мая. Все изменения связаны с сокращением рабочих дней и праздничными выходными в мае.

Уточнения

Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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