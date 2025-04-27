Снижение ликвидности и майские праздники: аналитик предсказал падение рубля

Аналитик Владислав Антонов высказал мнение, что рубль может столкнуться с резким падением в период майских праздников 2025 года.
По его мнению, это связано с несколькими внешними факторами и снижением ликвидности на финансовых рынках.
По словам эксперта, на период с 29 апреля по 2 мая 2025 года ожидается диапазон для доллара от 80,00 до 89,50 рублей. Курс евро, по его прогнозу, может колебаться в пределах 90,85-98,00 рублей, а юаня — 10,70-11,50 рублей, пишет "Прайм".
Антонов отметил, что традиционно пик налоговых выплат в конце апреля способствует укреплению рубля. Однако в текущих условиях этот эффект может оказаться менее выраженным.
Особенно в свете того, что майские праздники могут привести к повышенной волатильности на валютном рынке из-за особенностей торгового календаря Московской биржи.
Эксперт также добавил, что ослабление влияния налогового периода в условиях низкой ликвидности может оказать дополнительное давление на рубль в период праздников.
Рубль — название современных валют России (российский рубль), Беларуси (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль).
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