Снижение ликвидности и майские праздники: аналитик предсказал падение рубля

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитик Владислав Антонов высказал мнение, что рубль может столкнуться с резким падением в период майских праздников 2025 года.

Фото: freepik.com by ededchechine Рубли, монеты

По его мнению, это связано с несколькими внешними факторами и снижением ликвидности на финансовых рынках.

Прогноз по валютам

По словам эксперта, на период с 29 апреля по 2 мая 2025 года ожидается диапазон для доллара от 80,00 до 89,50 рублей. Курс евро, по его прогнозу, может колебаться в пределах 90,85-98,00 рублей, а юаня — 10,70-11,50 рублей, пишет "Прайм".

Влияние майских праздников на рубль

Антонов отметил, что традиционно пик налоговых выплат в конце апреля способствует укреплению рубля. Однако в текущих условиях этот эффект может оказаться менее выраженным.

Особенно в свете того, что майские праздники могут привести к повышенной волатильности на валютном рынке из-за особенностей торгового календаря Московской биржи.

Эксперт также добавил, что ослабление влияния налогового периода в условиях низкой ликвидности может оказать дополнительное давление на рубль в период праздников.

Уточнения

Рубль — название современных валют России (российский рубль), Беларуси (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль).



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