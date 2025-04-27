Оружие императора: личную саблю Наполеона выставили на торги

Во Франции на аукцион выставили саблю Наполеона Бонапарта — его личное оружие, которое сопровождало его вплоть до завершения войн против антифранцузских коалиций. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на информацию от аукционного дома Drouot.
Как рассказали в Drouot, сабля была создана по заказу Наполеона у главы Версальской мануфактуры Николя-Ноэля Буте в период, когда будущий император занимал пост первого консула Французской республики.
Оружие сопровождало его на протяжении всех ключевых кампаний. Перед отправлением в ссылку на остров Эльба Наполеон передал саблю своему соратнику — маршалу Эмманюэлю де Груши.
С тех пор, уточнили организаторы торгов, оружие находилось в частной собственности потомков маршала и ранее никогда не выставлялось на открытых торгах.
Аукционный дом также сообщил, что существовало две идентичные сабли, изготовленные на Версальской мануфактуре по заказу Наполеона.
Одна из них, по словам представителей Drouot, через ряд исторических перипетий оказалась у российского генерала, графа Павла Шувалова, и сегодня хранится в собрании Эрмитажа в Санкт-Петербурге.
Наполео́н I Бонапа́рт — император французов (фр. Empereur des Français) в 1804—1814 и 1815 годах, полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства, один из наиболее выдающихся деятелей в истории Запада.
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