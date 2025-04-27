Оружие императора: личную саблю Наполеона выставили на торги

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во Франции на аукцион выставили саблю Наполеона Бонапарта — его личное оружие, которое сопровождало его вплоть до завершения войн против антифранцузских коалиций. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на информацию от аукционного дома Drouot.

Фото: Нейросеть "Кандинский 2.2" is licensed under rudalle.ru Наполеон I

История сабли: от Наполеона до маршала де Груши

Как рассказали в Drouot, сабля была создана по заказу Наполеона у главы Версальской мануфактуры Николя-Ноэля Буте в период, когда будущий император занимал пост первого консула Французской республики.

Оружие сопровождало его на протяжении всех ключевых кампаний. Перед отправлением в ссылку на остров Эльба Наполеон передал саблю своему соратнику — маршалу Эмманюэлю де Груши.

С тех пор, уточнили организаторы торгов, оружие находилось в частной собственности потомков маршала и ранее никогда не выставлялось на открытых торгах.

Сабля-близнец в Эрмитаже

Аукционный дом также сообщил, что существовало две идентичные сабли, изготовленные на Версальской мануфактуре по заказу Наполеона.

Одна из них, по словам представителей Drouot, через ряд исторических перипетий оказалась у российского генерала, графа Павла Шувалова, и сегодня хранится в собрании Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Уточнения

Наполео́н I Бонапа́рт — император французов (фр. Empereur des Français) в 1804—1814 и 1815 годах, полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства, один из наиболее выдающихся деятелей в истории Запада.



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