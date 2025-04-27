Европа снова заливает Россию вином: рост поставок удивил

В феврале страны Евросоюза неожиданно нарастили продажи вина в Россию, зафиксировав рост объёмов впервые за несколько месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
После продолжительного снижения поставок в течение зимы, в феврале продажи выросли на 14 процентов по сравнению с январем, достигнув максимальных показателей с ноября прошлого года. Общий объём экспорта составил 7,5 тысячи тонн.
Наиболее активно увеличила объемы Польша, отправив в Россию в 1,8 раза больше вина — 1,2 тысячи тонн. Следом за ней — Италия и Португалия, которые расширили свои поставки примерно на четверть. Латвия зафиксировала минимальный прирост — всего на 0,2 процента.
В то же время Германия, напротив, сократила экспорт в 2,3 раза: с 543 до 230 тонн.
Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.
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