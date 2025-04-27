Россия обогнала всех: Европа снова делает ставку на российские удобрения

2:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Импорт удобрений из России в страны Евросоюза в феврале достиг 178,8 миллиона евро, что стало самым высоким показателем с июля прошлого года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистику Евростата.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes Удобрения

Доля России растёт, несмотря на перемены в физических объёмах

За месяц поставки выросли на 8,4 процента, при этом доля российских удобрений в общем объеме импорта увеличилась до 26,2 процента. В физическом выражении рост оказался более скромным — всего 1 процент, до 505 тысяч тонн.

Кто покупает больше всех: лидеры и аутсайдеры

Польша осталась крупнейшим покупателем российских удобрений, закупив продукцию на сумму 68,2 миллиона евро. Однако в феврале ее импорт немного снизился — на один процент. Румыния, напротив, резко увеличила объем закупок — в 4,6 раза, до 31,2 миллиона евро. Германия также нарастила покупки на 10 процентов, доведя их до 21,2 миллиона евро.

Отдельного внимания заслуживает Словения: импорт российских удобрений туда увеличился сразу в 5,8 раза, достигнув 5,6 миллиона евро. Самое сильное падение спроса зафиксировано в Греции — объем закупок сократился в 19 раз и составил лишь 108 тысяч евро.

Россия сохраняет лидерство в ЕС

По данным Евростата, Россия остаётся крупнейшим поставщиком удобрений на европейский рынок. С заметным отставанием второе место занимает Египет (127 миллионов евро), третье — Марокко (54,5 миллиона евро).

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.