Товары ушедших брендов могут подешеветь: правда или миф

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Товары иностранных брендов, которые ушли из России после 2022 года, могут сильно подешеветь — примерно на 30-40%, говорит Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ.

Фото: unsplash.com by rawpixel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Диалог мужчины и женщины

Он объясняет, что сейчас эти товары попадают в страну через параллельный импорт — через три-четыре страны, с расчетами в разных валютах, из-за чего их цена увеличивается. Если же поставки начнутся напрямую или производство перенесут в Россию, цены могут снизиться — особенно при локализации производства, передает URA.RU..

По словам эксперта, проще всего возвращать на рынок те бренды, которые просто хотят возобновить поставки без инвестиций в производство. Но это — не ближайшая перспектива, потому что большинство брендов ушли по политическим причинам, и их возвращение зависит от смягчения санкций.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.