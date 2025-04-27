Крепкие напитки теряют популярность: водка и коньяк под угрозой

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом квартале 2025 года в России продолжился спад продаж водки и вина как в магазинах, так и в кафе и ресторанах.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алкоголь

По данным Росалкогольтабакконтроля, продажи водки снизились на 8,3%, до 17,2 миллиона декалитров, а коньяка — на 13,2%, до 3,12 миллиона декалитров.

Также уменьшились продажи виноградных вин — на 4,6%, до 13,16 миллиона декалитров, и игристых вин — на 9,1%, до 5,23 миллиона декалитров.

К середине апреля стало известно, что за первый квартал продажи алкоголя в целом сократились на 14,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, согласно "Ъ".

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).





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