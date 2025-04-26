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Кризис валюты? Новые доллары исчезают из российских банкоматов

1:06
Экономика

Из-за санкций, введённых с начала 2022 года, российские банки столкнулись с серьезным дефицитом новых долларов — тех, что выпускаются после 2013 года.

Веер из долларов в руке
Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Веер из долларов в руке

Это сильно мешает людям и бизнесу, особенно тем, кто собирается за границу или занимается международной торговлей, пишет Газеты.Ru.

Эксперты говорят, что ситуация возникла потому, что новые купюры просто перестали поступать в Россию. В банкоматах и обменниках практически невозможно найти свежие доллары, и банки используют этот дефицит, чтобы повысить свою прибыль, увеличивая спреды на валюту.

Ирина Ахмадуллина советует путешественникам искать банки, где есть новые доллары, или работать через зарубежные финучреждения — это, конечно, добавляет хлопот.

Обострение ситуации может привести к росту курсовых разниц и усложнить обмен валюты внутри страны. Пока власти и регуляторы не предпринимают мер для стабилизации, и это вызывает тревогу у экспертов и предпринимателей.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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