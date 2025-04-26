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Бизнес в Индии с нуля: как Берт Мюллер за 12 лет открыл 103 ресторана с мексиканской едой

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Экономика

После завершения учебы в Индии в 2011 году Берт Мюллер вместе с друзьями из США открыл первый ресторан в Бангалоре (Индия) — в IT-центре, где многие американцы предпочитали мексиканскую еду.

мексиканская еда
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
мексиканская еда

Для старта необходимо было около 100 тысяч долларов, но для подстраховки собрали 250 тысяч долларов у друзей и родственников, и за первый год удалось заработать около полумиллиона — этого хватило, чтобы открыть ещё два ресторана.  

Спустя 12 лет открыты уже 103 точки по всей стране! В 2024 году выручка California Burrito составила 23 миллиона долларов.

Берт Мюллер говорит, что очень любит Индию, она для него как родной дом, и потому у него даже и мысли не возникает уехать отсюда, передает CNBC.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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