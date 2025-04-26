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Клиентов готовят платить больше: вероятное повышение цен на технику LG уже на горизонте

1:06
Экономика

Генеральный директор LG Electronics (Южная Корея) Чо Джу Вань заявил, что компания может поднять цены на холодильники, стиральные машины и другую бытовую технику, если тарифы в США превысят "допустимый уровень". 

Монобрендовая компания
Фото: flickr.com by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Монобрендовая компания

Сейчас в США действует тариф 10% на импорт техники, и LG пострадала от этих пошлин. Компания обсуждает с американскими продавцами возможное повышение цен, чтобы компенсировать рост затрат.

В США есть производство LG, в случае усиления тарифов компания может расширить своё производство, но это — крайний вариант. 

Известно также, что LG подготовила план по снижению затрат и корректировке цен, чтобы нивелировать влияние тарифов. Ожидается, что эффект тарифов станет заметен во второй половине этого года, и компания собирается вести переговоры с розничными сетями.

Компания рассматривает возможность возобновления своего индийского подразделения после того, как ситуация с глобальной неопределенностью немного прояснится, пишет The Korea Times.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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