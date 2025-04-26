Ближневосточное чудо из морозилки: десерт с фисташками и шоколадом в сети Costco превратился в вирусный хит

В сети супермаркетов Costco (США) появилось мороженое с фисташками, напоминающее дубайский шоколад.

Фото: Ghirardelli is licensed under Free More info мороженое Дубай

Ближневосточное чудо представлено в виде сливочного фисташкового мороженого в хрустящей шоколадной оболочке, покрытой катаифи, которое придает десерту особую текстуру.

Лакомство дебютировало на фестивале искусств Coachella в городе Индио (штат Калифорния, США) и уже собрало миллионы просмотров в соцсетях. Пользователи в восторге от кусочка сладкого шедевра!

Цена за упаковку из 10 штук около 18 долларов в Costco, передает nypost.

Ранее сообщалось, что компания Ghirardelli предлагает ограниченную серию мороженого "Дубай" с шоколадом, которое можно будет попробовать только один день — в субботу, 26 апреля, в Нью-Йорке. Сливочный десерт стоит 30 долларов и включает в себя смесь горячей шоколадной помадки Ghirardelli, ванильное мороженое, фисташковое масло, белый шоколад и катаифи, тончайшее тесто для сладостей.





Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).





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