Евросоюз активно сбывает вино — снова курс на восток

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

С осени 2024 года объемы экспорта вина из Европы в Россию снижались, однако в феврале 2025 года был зафиксирован резкий рост поставок, согласно данным Евростата.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вино

В феврале Россия закупила 7,5 тысячи тонн вина у стран Евросоюза, что на 14% больше, чем в январе, и является максимальным показателем с ноября 2024 года.

Наибольший вклад в рост экспорта внесли:

Польша, которая почти удвоила поставки,

Италия, отправившая в Россию около 3 тысяч тонн,

Португалия, поставившая около 900 тонн.

Латвия увеличила поставки всего на менее чем 1%, экспортировав 1,4 тысячи тонн. В то же время, поставки из Германии значительно сократились — более чем в два раза, до 230 тонн.

В феврале Россия потратила на закупку вина 28 миллионов евро, что почти на 3 миллиона евро меньше, чем в начале года. Параллельно российские виноделы активно увеличивают объемы своего производства: за январь и февраль 2025 года в стране произведено почти 7 миллионов декалитров вина, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РИА Новости.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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