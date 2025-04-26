Евросоюз активно сбывает вино — снова курс на восток

С осени 2024 года объемы экспорта вина из Европы в Россию снижались, однако в феврале 2025 года был зафиксирован резкий рост поставок, согласно данным Евростата.
В феврале Россия закупила 7,5 тысячи тонн вина у стран Евросоюза, что на 14% больше, чем в январе, и является максимальным показателем с ноября 2024 года.
Наибольший вклад в рост экспорта внесли:
Латвия увеличила поставки всего на менее чем 1%, экспортировав 1,4 тысячи тонн. В то же время, поставки из Германии значительно сократились — более чем в два раза, до 230 тонн.
В феврале Россия потратила на закупку вина 28 миллионов евро, что почти на 3 миллиона евро меньше, чем в начале года. Параллельно российские виноделы активно увеличивают объемы своего производства: за январь и февраль 2025 года в стране произведено почти 7 миллионов декалитров вина, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РИА Новости.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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