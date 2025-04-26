Ставка ниже 10%: реальная цель или мечта производителей

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов выразил надежду на постепенное снижение ключевой ставки Банка России до уровня ниже 10% годовых. Об этом парламентарий сообщил в интервью ТАСС в рамках форума "Госзаказ-2025", передаёт РИА "Новости".

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк России

25 апреля Банк России в четвёртый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор подчеркнул, что продолжит придерживаться жёсткой денежно-кредитной политики, необходимой для возвращения инфляции к целевому уровню в 4% к 2026 году.

"Конечно, мы должны стремиться к ставке ниже 10%. Осторожно скажу: ставка меньше 10% способна сбалансировать все интересы. Это уровень, при котором экономика может развиваться, а инфляция оставаться под контролем", — отметил Абрамов.

Сенатор выразил уверенность, что снижение ставки будет происходить постепенно, поскольку это необходимо для развития производственного сектора.

"Мы видим, как сократились инвестиции, как модернизация производства в некоторых местах идёт недостаточными темпами. Для этого нужны длинные кредиты. При сегодняшней ставке предприятия неохотно их берут", — пояснил Абрамов.

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