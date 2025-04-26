Ставка ниже 10%: реальная цель или мечта производителей

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов выразил надежду на постепенное снижение ключевой ставки Банка России до уровня ниже 10% годовых. Об этом парламентарий сообщил в интервью ТАСС в рамках форума "Госзаказ-2025", передаёт РИА "Новости".
25 апреля Банк России в четвёртый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор подчеркнул, что продолжит придерживаться жёсткой денежно-кредитной политики, необходимой для возвращения инфляции к целевому уровню в 4% к 2026 году.
"Конечно, мы должны стремиться к ставке ниже 10%. Осторожно скажу: ставка меньше 10% способна сбалансировать все интересы. Это уровень, при котором экономика может развиваться, а инфляция оставаться под контролем", — отметил Абрамов.
Сенатор выразил уверенность, что снижение ставки будет происходить постепенно, поскольку это необходимо для развития производственного сектора.
"Мы видим, как сократились инвестиции, как модернизация производства в некоторых местах идёт недостаточными темпами. Для этого нужны длинные кредиты. При сегодняшней ставке предприятия неохотно их берут", — пояснил Абрамов.
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