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Польша теряет лидерство: кто стал новым фаворитом в импорте удобрений

Экономика

В феврале 2025 года Россия экспортировала удобрений в Евросоюз на сумму 178,8 миллиона евро, что стало максимумом с июля прошлого года.

Удобрения
Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes
Удобрения

По сравнению с предыдущим месяцем поставки увеличились на 8,4%, а доля российских компаний в импорте удобрений в ЕС достигла 26,2%.

В физическом выражении продажи российских удобрений на европейском рынке возросли примерно на 1% и составили 505 тысяч тонн. Главным покупателем удобрений из России остается Польша, хотя ее импорт снизился на 1% до 68,2 миллиона евро. В то же время, Румыния значительно увеличила закупки, подскочившие в 4,6 раза, до 31,2 миллиона евро — это максимальный показатель с августа 2022 года. Германия также увеличила закупки почти на 10%, составив 21,2 миллиона евро, согласно анализу данных Евростата от РИА Новости.

Заметный рост импорта российских удобрений наблюдается и в Словении (в 5,8 раза, до 5,6 миллиона евро) и Нидерландах (вдвое, до 10,7 миллиона евро, что является максимальным значением с мая 2023 года). При этом Греция зафиксировала самый значительный спад, сократив импорт почти в 19 раз до 108 тысяч евро.

Россия продолжает оставаться основным поставщиком удобрений в Евросоюз, на втором месте находится Египет с 127 миллиона евро, а третью позицию занимает Марокко с 54,5 миллиона евро.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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