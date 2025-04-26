Польша теряет лидерство: кто стал новым фаворитом в импорте удобрений

В феврале 2025 года Россия экспортировала удобрений в Евросоюз на сумму 178,8 миллиона евро, что стало максимумом с июля прошлого года.
По сравнению с предыдущим месяцем поставки увеличились на 8,4%, а доля российских компаний в импорте удобрений в ЕС достигла 26,2%.
В физическом выражении продажи российских удобрений на европейском рынке возросли примерно на 1% и составили 505 тысяч тонн. Главным покупателем удобрений из России остается Польша, хотя ее импорт снизился на 1% до 68,2 миллиона евро. В то же время, Румыния значительно увеличила закупки, подскочившие в 4,6 раза, до 31,2 миллиона евро — это максимальный показатель с августа 2022 года. Германия также увеличила закупки почти на 10%, составив 21,2 миллиона евро, согласно анализу данных Евростата от РИА Новости.
Заметный рост импорта российских удобрений наблюдается и в Словении (в 5,8 раза, до 5,6 миллиона евро) и Нидерландах (вдвое, до 10,7 миллиона евро, что является максимальным значением с мая 2023 года). При этом Греция зафиксировала самый значительный спад, сократив импорт почти в 19 раз до 108 тысяч евро.
Россия продолжает оставаться основным поставщиком удобрений в Евросоюз, на втором месте находится Египет с 127 миллиона евро, а третью позицию занимает Марокко с 54,5 миллиона евро.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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