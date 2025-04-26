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Финансовая независимость: сколько нужно на самом деле, чтобы жить без забот

1:48
Экономика

Мери Валишвили, магистр права и доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, определяет финансовую независимость как способность самостоятельно принимать финансовые решения без внешнего давления.

Летняя поездка
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Летняя поездка

Она отмечает, что нет однозначного ответа на вопрос о необходимой сумме для достижения финансовой независимости, так как у каждого человека разные уровни расходов. Полная финансовая свобода возможна, если резервный капитал покрывает расходы семьи на протяжении 12 месяцев.

Для жизни в стиле рантье, по словам Валишвили, нужно иметь на счете около 1 миллиона рублей, размещенных под ставку от 20% годовых, учитывая прожиточный минимум в 17 733 рубля. Однако такая сумма лишь удовлетворит базовые потребности, для более свободной жизни потребуется значительно больше капитала.

Эксперт рекомендует открывать вклады в нескольких банках для обеспечения финансовой стабильности и диверсификации рисков, но не делить капитал более чем на два-три банка. Она также упоминает, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) гарантирует возмещение до 1,4 миллиона рублей в одном банке, поэтому излишек лучше распределить.

Что касается инвестиций, Валишвили советует обычным гражданам хранить сбережения в российской валюте и избегать спекуляций с валютными курсами. Драгоценные металлы могут быть хорошим вариантом для инвестирования в нестабильные времена, при этом рекомендуются обезличенные металлические счета как более безопасный способ вложений, чем покупка слитков, передает РГ.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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