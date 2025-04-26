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Пять российских компаний начнут работу в Нигерии: запущен проект по расширению бизнеса из России

1:03
Экономика

В крупнейшем городе Нигерии Лагосе в этом году начнет работать дистрибьютор российских автомобилей в свободной экономической зоне Лекки.

Нигерийцы с флагом
Фото: AMISOM joins Nigeria in celebrating 61 years of Independence by AMISOM Public Information, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нигерийцы с флагом

По словам торгового представителя России в Нигерии Максима Петрова, ожидается регистрация около пяти компаний в этой зоне, включая дистрибьютора автомобилей.

Помимо этого, в Нигерии планируется открытие российского агрокластера, сети метановых заправочных станций, мини-завода по переработке нефти и кондитерской компании, которая будет экспортировать обработанное сырье в Россию. Петров уточнил, что эти проекты являются частью расширения российского бизнеса в регионе.

Также стоит отметить, что АвтоВАЗ запустил производство новой модели Lada Iskra на своем заводе в Тольятти, которая была продемонстрирована на Петербургском международном экономическом форуме. Минимальная цена Lada Iskra была объявлена около 1,2 миллиона рублей, пишет РИА Новости.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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