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Индексацию учтут после завершения трудовой деятельности: разница между пенсионными выплатами работающих и неработающих

2:06
Экономика

В марте 2025 года средний размер пенсии для неработающих пенсионеров оказался выше на 2,8 тысячи рублей по сравнению с работающими пенсионерами.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Согласно данным Социального фонда России, с которыми ознакомился ТАСС, в марте средняя пенсия для пенсионеров, зарегистрированных в системе Соцфонда, составила 23 238 рублей, что выше января текущего года, когда она была 23 175 рублей. За последний год средняя пенсия увеличилась на 2,4 тысячи рублей по сравнению с мартом 2024 года, когда она составляла 20 824 рубля.

Средний размер пенсии для работающих пенсионеров в марте составил 20 972 рубля, тогда как у неработающих он достиг 23 794 рублей. Пенсии работающих пенсионеров увеличиваются быстрее: в марте прошлого года их средняя пенсия была 17 300 рублей, что соответствует росту на 3,6 тысячи рублей за год. Для сравнения, в марте 2024 года пенсия для неработающих пенсионеров составляла 21 643 рубля, увеличившись на 2,1 тысячи рублей за год.

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал закон, который возобновляет индексацию пенсий для работающих пенсионеров, приостановленную с 2016 года. С 2025 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и соответствующие выплаты без учета невыплаченных средств за прошлые периоды. Индексация пенсий за период с 2016 по 2024 годы будет учтена в пенсиях работающих пенсионеров после завершения их трудовой деятельности.

Уточнения

Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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