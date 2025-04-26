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ТОП-5 самых лучших самолётов всех времён

2:33
Экономика » Производство » Авиация

Авиация — одна из величайших технологий, изменивших мир. За более чем столетнюю историю было создано множество выдающихся машин, но лишь немногие стали по-настоящему легендарными.

Ил-2 (Самара) 5
Фото: commons.wikimedia.org by Георгий Долгопский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ил-2 (Самара) 5

Они сочетали в себе передовые технологии, красоту, надёжность и огромное влияние на свою эпоху.

1. Supermarine Spitfire (Великобритания)

Годы: 1936-1950-е.

Чем знаменит: икона Второй мировой войны. Манёвренный, быстрый, элегантный — он был кошмаром для немецких Люфтваффе в Битве за Британию. Легендарный силуэт Spitfire олицетворяет стойкость и дух борьбы.

2. Boeing 747 (США)

Годы: с 1969 года.

Чем знаменит: первый широкофюзеляжный самолёт, который сделал международные перелёты доступными для масс. Его силуэт узнаёт любой человек на планете. 747-й кардинально изменил мировую авиацию.

3. Concorde (Великобритания/Франция)

Годы: 1969-2003.

Чем знаменит: сверхзвуковой пассажирский лайнер, опередивший своё время. Перелёт из Лондона в Нью-Йорк за 3,5 часа! Concorde стал символом роскоши, скорости и инженерной гениальности.

4. Lockheed SR-71 Blackbird (США)

Годы: 1964-1998.

Чем знаменит: самый быстрый разведывательный самолёт в истории. Летал на высоте до 25 км и со скоростью более 3 Махов. До сих пор выглядит как машина из будущего. Ни один SR-71 за всю историю не был сбит!

5. Ил-2 "Штурмовик" (СССР)

Годы: 1941-1945.

Чем знаменит: самый массовый боевой самолёт Второй мировой войны. Настоящий "летающий танк", который сражался на самых тяжёлых фронтах. Он был грозой для немецких войск и символом советского сопротивления.

Эти самолёты — не просто техника. Они стали иконами своей эпохи, изменили войну, экономику, культуру и представление о полётах. Их силуэты останутся в истории навсегда, как памятники человеческой мечте о небе.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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