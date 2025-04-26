Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Осуществимо: в России высказались о возобновлении работы Северных потоков
Кошка с разбитым сердцем: незаметные ошибки, которые ранят их сильнее слов
Листья живы, а помидоры пропали: две напасти, которые делят ваш урожай между собой
Каждое утро — новая вода: что происходит с Луной, пока все думают, что она мертва
Электрички СССР. В каких городах они были просто необходимы
Волшебный напиток для похудения и сна — всего 2 ингредиента
Пищевое, строительное, банное: зачем дачнику пять ведер

Авиация СССР. Почему советские вертолёты были лучшими в мире

2:07
Экономика » Производство » Авиация

Вертолёты СССР действительно считались одними из лучших в мире — и в ряде случаев остаются такими до сих пор, особенно в сегментах тяжёлых машин.

Вертолет МИ-24
Фото: CM file by FOX 52, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вертолет МИ-24

Это объясняется целым рядом факторов.

1. Инженерная школа и опыт

Советский Союз вложил огромные ресурсы в развитие авиационной промышленности, особенно в 1950-80-е годы. Конструкторские бюро, такие как КБ Миля и КБ Камова, создавали машины, опережающие своё время. Советские инженеры искали нестандартные решения и не боялись масштабов.

2. Рекорды и уникальные машины

  • Ми-8 — самый массовый вертолёт в мире, до сих пор используется по всему миру.
  • Ми-26 — самый грузоподъёмный серийный вертолёт на планете. Может поднять до 20 тонн — это танк весом с Т-72!
  • Ка-50 "Чёрная акула" — один из первых в мире боевых вертолётов с катапультируемым креслом и соосной схемой винтов, что делает его маневренным и компактным.

3. Технологические новшества

Советские вертолёты отличались:

  • Простотой и надёжностью конструкции (работали в любых климатических условиях — от Арктики до пустынь).
  • Соосной схемой винтов (Камов) — отсутствие хвостового винта, высокая маневренность, возможность работать на кораблях.
  • Уникальной грузоподъёмностью и дальностью.

4. Военное применение

СССР активно развивал армию, и вертолёты были ключевыми в стратегической доктрине:

  • Быстрая переброска войск,
  • Поддержка с воздуха,
  • Медэвакуация и снабжение в условиях отсутствия дорог.

5. Экспорт и признание

Советские вертолёты экспортировались более чем в 60 стран. Даже страны НАТО использовали их в гуманитарных миссиях, поскольку они неприхотливы, могут летать без ангара, почти не боятся повреждений и легко обслуживаются "в поле".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Садоводство, цветоводство
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Здоровье
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь Аудио 
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Домашние животные
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Сводка с фронта: село Горналь освобождено и зачищено, Трамп готов выйти из мирных переговоров Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Последние материалы
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур
Сводка с фронта: село Горналь освобождено и зачищено, Трамп готов выйти из мирных переговоров
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Осуществимо: в России высказались о возобновлении работы Северных потоков
Кошка с разбитым сердцем: незаметные ошибки, которые ранят их сильнее слов
Листья живы, а помидоры пропали: две напасти, которые делят ваш урожай между собой
Каждое утро — новая вода: что происходит с Луной, пока все думают, что она мертва
Электрички СССР. В каких городах они были просто необходимы
Волшебный напиток для похудения и сна — всего 2 ингредиента
Пищевое, строительное, банное: зачем дачнику пять ведер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.