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Нефтяной прорыв под прикрытием: как иностранные суда помогли России достичь 423 тыс. тонн

1:17
Экономика

Среднесуточная загрузка российских портов нефтью с 14 по 20 апреля возросла на 22% по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 423 тыс. тонн.

Нефтяной танкер AbQaiq на терминале Мина-аль Бакр
Фото: navy.mil by Эндрю М. Мейерсом (ВМС США), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нефтяной танкер AbQaiq на терминале Мина-аль Бакр

Этот показатель стал самым высоким за последние три недели, сообщает Центр ценовых индексов (ЦЦИ).

Старший аналитик ЦЦИ Алексей Политов отметил, что среди транспортирующих нефть из России появились владельцы судов из стран Евросоюза и "Большой семерки". Также услуги предоставляют судовладельцы с оформленным в этих странах страховым покрытием ответственности (P&I).

Кроме того, нефть из России перевозят греческие судовладельцы. Политов предположил, что увеличение присутствия иностранных судовладельцев может произойти, если стоимость российского топлива останется ниже потолка в 60 долларов за баррель.

В конце прошлой недели средняя цена нефти Urals в портах России составила 54,9 доллара за баррель. По итогам марта она равнялась 59 долларам, что позволяет иностранным компаниям сотрудничать с Россией в сфере продажи топлива, пишет "Ъ".

Уточнения

Ба́ррель (англ   lang="en">barrel — бочка) — мера объёма сыпучих веществ и жидкостей, равная «бочке». Используется для измерения объёма в экономических расчётах и в некоторых странах.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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