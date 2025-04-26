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Как минимум на 500 лет! Каким объёмом запасов ископаемых ресурсов обладает Россия

1:13
Экономика

Россия обладает впечатляющими запасами ископаемых ресурсов, которые при текущем уровне добычи могут покрыть потребности страны на следующие 665 лет.

танкер со сжиженным газом
Фото: commons.wikimedia.org by kees torn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
танкер со сжиженным газом

Об этом сообщает онлайн-журнал "Энергия". Основными запасами в стране является уголь, которого в России насчитывается 272,2 миллиарда тонн, что обеспечивает возможность его добычи еще минимум на 500 лет. Природного газа в недрах России залегает 63,4 триллиона кубометров, этого объема хватит на 100 лет. Запасы нефти составляют 31,3 миллиарда тонн, что обеспечит её добычу более чем на 65 лет.

Специалисты отмечают, что у России есть значительный ресурсный потенциал, включая свыше 10 миллиардов тонн трудноизвлекаемых углеводородов. Для их разработки необходимо внедрение современных технологий, таких как бурение горизонтальных скважин, гидроразрыв пласта, а также методы, увеличивающие приток нефти с применением химических, тепловых и газовых воздействий.

Уточнения

Бурение — процесс разрушения горных пород с помощью специальной техники — бурового оборудования.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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Как минимум на 500 лет! Каким объёмом запасов ископаемых ресурсов обладает Россия
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