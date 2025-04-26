Это изменит всё! Секретные детали сделки по газу между Москвой и Тегераном

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поставки газа из России в Иран могут начаться уже в 2025 году, как заявил министр энергетики России Сергей Цивилёв после заседания межправительственной комиссии в Москве.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Он отметил, что поставки должны начаться в этом году, как только стороны договорятся о цене.

Цивилёв также сообщил о крупном проекте между Москвой и Тегераном, в рамках которого предполагается поставка российского газа в Иран в объеме 55 миллиардов кубометров в год. В этом году будет реализована первая часть проекта, которая предполагает поставки газа на уровне 1,8 миллиарда кубометров, пишет "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Россия и Иран намерены развивать новые сухопутные газовые коридоры.

Уточнения

Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов.





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