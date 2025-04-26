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Завод-невидимка: как 97% выручки сахарного завода зависит от одного секретного компонента

2:30
Экономика

Чишминский сахарный завод (ЧСЗ), крупнейший в Башкирии, по итогам 2024 года увеличил производство белого сахара на 20%.

Стевия
Фото: Pinterest by Suzanne Muhawes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стевия

Согласно ежеквартальному отчету компании, если за 12 месяцев 2023 года завод произвел 92,8 тыс. тонн, то в 2024 году этот показатель составил 112,2 тыс. тонн.

Производство гранулированного жома также возросло на 10%, увеличившись с 29,2 тыс. до 32,2 тыс. тонн. В то же время выпуск сухого жома сократился в два раза — с 1,2 тыс. до 650 тонн, а производство сырого жома упало почти в 12 раз — с 2,2 тыс. до 190 тонн. Завод также произвел 14,6 тыс. тонн свекловичной мелассы, что на 17% меньше, чем в 2023 году (17,5 тыс. тонн). Эти продукты используются в качестве добавок к животноводческим кормам.

По данным ЧСЗ, чистая прибыль предприятия в 2024 году снизилась на 28,8% — с 846,7 млн до 603 млн рублей. При этом выручка возросла на 10,8%, достигнув 7 млрд рублей, что связано с ростом себестоимости продаж на 22%. Валовая прибыль уменьшилась на 12,5%.

Основная часть выручки завода (97%, или 6,8 млрд рублей) поступает от продажи продукции, остальные 3% приходятся на переработку давальческого сырья. Завод обработал 824 тыс. тонн сахарной свеклы урожая 2024 года, произведя 111 тыс. тонн сахара, что на 3% меньше, чем в сезоне 2023-2024 годов.

Также отмечается, что основная часть выручки получается от экспорта — в 2024 году экспорт принес заводу 65,7% от общего оборота, или 4,6 млрд рублей, пишет РБК.

Уточнения

Жом (свекловичный) — экстрагированная сечка (дроблёное зерно) сахарной свёклы, отходы свеклосахарной промышленности.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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