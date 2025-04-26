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Роботизация как ключ к победе: зачем Китай вкладывает миллиарды в технологии

2:39
Экономика

В торговой войне с Вашингтоном Пекин имеет стратегическое преимущество.

США и КНР
Фото: https://twitter.com/USTradeRep/status/1113547417213906944 by U.S. Trade Representative is licensed under Executive Office of the President of the United States
США и КНР

В то время как США ограничивают импорт и повышают таможенные пошлины, Китай стремится сократить затраты и повысить экспортный потенциал за счет внедрения роботизированного производства. Заводы с роботами становятся новым оружием, направленным на обеспечение устойчивости экономики.

Китай планирует запустить революцию с человекоподобными роботами к 2025 году, о чем сообщил Хэ Лян, глава компании Yunmu Intelligent Manufacturing. Он подчеркнул, что роботизация является стратегическим приоритетом государства, и правительство активно поддерживает эту инициативу как финансово, так и в сфере торговли.

Китай в настоящее время находится на переднем крае автоматизации, имея больше промышленных роботов на 10 тысяч работников, чем Германия, Япония и США, уступая лишь Южной Корее и Сингапуру. Данная тенденция подкрепляется инициативой "Сделано в Китае 2025", которая признает робототехнику ключевой областью для достижения технологической самодостаточности.

Автоматизация становится доступной не только для крупных компаний, но и для малых производств. Например, в Гуанчжоу небольшая мастерская стала использовать роботизированную руку, которая может реплицировать движения человека с высокой точностью. Ранее такая технология стоила намного дороже и была доступна только иностранным производителям, а сейчас китайские компании предлагают ее за 40 тысяч долларов.

Государство активно поддерживает развитие искусственного интеллекта, контролируя крупнейшие банки, которые предоставили кредитов промышленным компаниям на сумму более 1,9 триллиона долларов за последние четыре года. Эти средства направлены на строительство новых заводов и модернизацию существующих, а также создан национальный фонд венчурного капитала в размере 137 миллиардов долларов для поддержки робототехники и искусственного интеллекта.

В то время как США вкладывают средства в проект Stargate, направленный на поддержку искусственного интеллекта, Китай показывает, как цифровые технологии могут быть воплощены в реальную жизнь. Эксперт по Азии Уильям Мэтьюз отмечает, что США конкурируют за "цифровой мозг", в то время как Китай стремится доминировать в области "тела", пишет zpravy.aktualne.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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