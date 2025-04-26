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В России с каждым днём находят всё больше фальшивых долларов! Как это влияет на ваш кошелёк?

1:32
Экономика

Количество выявленных фальшивых рублевых банкнот в банковской системе России снизилось на 27% в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было обнаружено 1 665 поддельных денежных знаков, в то время как в 2024 году было зафиксировано 2 286 подделок.

Деньги
Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги

Особенно снизилось число фальшивых купюр номиналом 5 тысяч рублей, которые уменьшились с 1 579 до 1 039, а также банкнот в 2 тысячи рублей — с 115 до 59. Вместе с этим количество поддельных монет возросло: монет по 10 рублей стало 32 (в 2024 году было 24), а по 5 рублей — 10 (в 2024 году было 16).

Центральный федеральный округ остался регионом с наибольшим числом выявленных подделок. Что касается иностранных валют, то количество фальшивых банкнот резко возросло, особенно среди подделок долларов США, которых в первом квартале 2025 года оказалось 1 341 (в 2024 году — 724).

В то время как подделки евро снизились с 19 до 15, подделки китайских юаней увеличились с 3 до 4, следует из данных Банка России.

Уточнения

Фальшивомоне́тничество — изготовление, хранение, перевозка с целью сбыта или сбыт поддельных денежных знаков (монет, банкнот и т. д.) либо ценных бумаг.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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