Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нашёлся самый древний в мире муравей: он жил в эпоху динозавров, и вот как он питался
Больше никаких зарослей: проверенные методы борьбы с пыреем
Экстрасенсы вместо врачей: ВЦИОМ подтвердил тревожный тренд последних лет
Все готовили на газу, пока не увидели это: миллионы переходят на индукцию
Тесно, неудобно, но надёжно: как проектировались грузовики СССР
Преподавателей вузов на Кавказе начнут проверять на экстремизм
Бумага против мотора: как простой лист может выдать поломку раньше сервиса
Тертый сыр не успевает закончиться: гениальный трюк спасет от плесени — вот как это сделать
150 лет тишины — и 4 детёныша: зоопарк празднует рождение редких черепах

Шотландия или Уэльс? Учёные раскрыли происхождение загадочного камня из Стоунхенджа

3:27
Экономика

Стоунхендж по-прежнему хранит множество загадок. Стоит нам подумать, что мы разгадали одну из них, как приходится пересматривать уже устоявшиеся версии.

стоунхендж
Фото: Wikipedia by simonwakefield, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стоунхендж

Именно это произошло с историей происхождения так называемого "Алтарного камня" — одного из более чем 80 сохранившихся камней на территории знаменитого памятника в южной Англии.

Ранее ученые полагали, что происхождение Алтарного камня — самого крупного из несарсеновых камней Стоунхенджа — установлено: он якобы был доставлен из Уэльса. Однако новая работа исследователей из Университета Кертина (Австралия) ставит это под сомнение. По их данным, шеститонный песчаник, частично скрытый под двумя упавшими блоками, может на самом деле происходить из Шотландии.

Изучив возраст и химический состав минеральных зёрен в обломках Алтарного камня (его размеры — примерно 5 метров в длину и 1 метр в ширину), ученые составили своего рода "химический отпечаток" породы. Оказалось, что он совпадает с породами, обнаруженными на северо-востоке Шотландии, и отчётливо отличается от уэльских геологических формаций.

"Мы обнаружили, что большинство зёрен в этом камне имеют возраст от 1 до 2 миллиардов лет, а другие — около 450 миллионов лет, — объясняет Энтони Кларк, ведущий автор исследования и аспирант в группе Timescales of Mineral Systems Университета Кертина. — Это уникальный химический профиль, указывающий на происхождение из Оркадского бассейна в Шотландии, примерно в 750 километрах от Стоунхенджа".

Согласно данным организации English Heritage, Алтарный камень представляет собой большую плиту зеленоватого песчаника так называемой формации Old Red Sandstone. До недавнего времени геологи полагали, что камень был доставлен из района Брекон-Биконс в юго-восточном Уэльсе. Однако опубликованное в журнале Nature исследование опровергает эту теорию.

По словам соавтора статьи и профессора Университета Аберистуита Ричарда Бевинса, теперь, когда удалось привязать камень к Шотландии по его химическому составу, начинается новый этап — поиск точного месторождения.

Кларк отмечает, что новое открытие ставит интересный вопрос: как такой огромный камень был перевезён на столь большое расстояние ещё в неолитическую эпоху, около 2600 года до н. э.? Это указывает, по словам авторов, на наличие сложных транспортных решений и высокоорганизованного общества.

"Наше открытие подчеркивает значительный уровень координации в обществе неолита и помогает нарисовать более сложную картину доисторической Британии, — говорит соавтор исследования, профессор Крис Киркланд. — Перевозка столь массивного груза, скорее всего, осуществлялась по морю вдоль побережья Британии. Это свидетельствует о существовании разветвлённых торговых сетей и развитой социальной структуры, что ранее недооценивалось в контексте эпохи неолита".

Кто знает, может быть, эта находка не только перепишет историю Стоунхенджа, но и откроет новые представления о технологических возможностях древних жителей Британии.

Уточнения

Стоунхендж Стонхендж (англ. Stonehenge [stəʊ̯n'hɛndʒ]) — внесённое в список Всемирного наследия каменное мегалитическое сооружение (кромлех) в графстве Уилтшир (Англия). Находится примерно в 130 км к юго-западу от Лондона, примерно в 3,2 км к западу от Эймсбери и в 13 км к северу от Солсбери.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Садоводство, цветоводство
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода Аудио 
Это озеро в США поглотило десятки жизней — и вы точно его знаете
Туризм
Это озеро в США поглотило десятки жизней — и вы точно его знаете Аудио 
Экологический ужас: Черное море станет морем смерти
Наука и техника
Экологический ужас: Черное море станет морем смерти Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Ока против Таврии. Кто победит в баттле советских малолитражек? Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Последние материалы
Шотландия или Уэльс? Учёные раскрыли происхождение загадочного камня из Стоунхенджа
Успех в саду: весенние процедуры для здоровых абрикосов
Дубайский шоколад может быть опасен: десерт проверят
Забудьте про воду: мясо нельзя мыть — кроме одного случая
Трамп озвучил реальную причину конфликта на Украине
Секрет большого урожая: весенняя обработка смородины по шагам
Актриса Дайан Китон сделала белую кухню самой яркой частью дома — и вы можете повторить
Девочка разговаривала во время операции: уникальный случай в Тюмени
Он возил ракеты, а теперь — восхищённые взгляды: самый красивый монстр СССР
После изучения активности Солнца названа точная дата апокалипсиса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.