Шотландия или Уэльс? Учёные раскрыли происхождение загадочного камня из Стоунхенджа

3:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоунхендж по-прежнему хранит множество загадок. Стоит нам подумать, что мы разгадали одну из них, как приходится пересматривать уже устоявшиеся версии.

Фото: Wikipedia by simonwakefield, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ стоунхендж

Именно это произошло с историей происхождения так называемого "Алтарного камня" — одного из более чем 80 сохранившихся камней на территории знаменитого памятника в южной Англии.

Ранее ученые полагали, что происхождение Алтарного камня — самого крупного из несарсеновых камней Стоунхенджа — установлено: он якобы был доставлен из Уэльса. Однако новая работа исследователей из Университета Кертина (Австралия) ставит это под сомнение. По их данным, шеститонный песчаник, частично скрытый под двумя упавшими блоками, может на самом деле происходить из Шотландии.

Изучив возраст и химический состав минеральных зёрен в обломках Алтарного камня (его размеры — примерно 5 метров в длину и 1 метр в ширину), ученые составили своего рода "химический отпечаток" породы. Оказалось, что он совпадает с породами, обнаруженными на северо-востоке Шотландии, и отчётливо отличается от уэльских геологических формаций.

"Мы обнаружили, что большинство зёрен в этом камне имеют возраст от 1 до 2 миллиардов лет, а другие — около 450 миллионов лет, — объясняет Энтони Кларк, ведущий автор исследования и аспирант в группе Timescales of Mineral Systems Университета Кертина. — Это уникальный химический профиль, указывающий на происхождение из Оркадского бассейна в Шотландии, примерно в 750 километрах от Стоунхенджа".

Согласно данным организации English Heritage, Алтарный камень представляет собой большую плиту зеленоватого песчаника так называемой формации Old Red Sandstone. До недавнего времени геологи полагали, что камень был доставлен из района Брекон-Биконс в юго-восточном Уэльсе. Однако опубликованное в журнале Nature исследование опровергает эту теорию.

По словам соавтора статьи и профессора Университета Аберистуита Ричарда Бевинса, теперь, когда удалось привязать камень к Шотландии по его химическому составу, начинается новый этап — поиск точного месторождения.

Кларк отмечает, что новое открытие ставит интересный вопрос: как такой огромный камень был перевезён на столь большое расстояние ещё в неолитическую эпоху, около 2600 года до н. э.? Это указывает, по словам авторов, на наличие сложных транспортных решений и высокоорганизованного общества.

"Наше открытие подчеркивает значительный уровень координации в обществе неолита и помогает нарисовать более сложную картину доисторической Британии, — говорит соавтор исследования, профессор Крис Киркланд. — Перевозка столь массивного груза, скорее всего, осуществлялась по морю вдоль побережья Британии. Это свидетельствует о существовании разветвлённых торговых сетей и развитой социальной структуры, что ранее недооценивалось в контексте эпохи неолита".

Кто знает, может быть, эта находка не только перепишет историю Стоунхенджа, но и откроет новые представления о технологических возможностях древних жителей Британии.

Уточнения

Стоунхендж Стонхендж (англ. Stonehenge [stəʊ̯n'hɛndʒ]) — внесённое в список Всемирного наследия каменное мегалитическое сооружение (кромлех) в графстве Уилтшир (Англия). Находится примерно в 130 км к юго-западу от Лондона, примерно в 3,2 км к западу от Эймсбери и в 13 км к северу от Солсбери.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.