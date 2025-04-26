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Крепкая защита экономики: Китай выпустит специальные облигации

1:41
Экономика

Китай собирается выпустить первую партию специальных суверенных облигаций в этом году для стимулирования экономики в условиях торговой напряженности с США. Этот шаг направлен на поддержку экономики и финансирование фискального пакета, принятого в марте.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Joshua Doubek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Китая

Что такое специальные суверенные облигации?

Облигации — это способ для правительства привлекать деньги у инвесторов, обещая вернуть их с процентами через установленное время. Специальные облигации выпускаются для конкретных целей и не считаются частью общего дефицита бюджета.

Ситуация в Китае

В условиях повышения тарифов США на китайские товары (до 145%) Китай стремится снизить влияние внешней экономики на рост ВВП, который должен составить 5% в 2025 году. В целях стимулирования экономики, правительство КНР решило увеличить расходы на защиту внутреннего рынка.

Выпуск облигаций

Китай планирует привлечь значительную сумму в 39 миллиардов долларов, выпустив облигации на три части в течение одного дня. Выпуск облигаций также направлен на поддержку государственных банков, которые страдают от низкой прибыли на фоне экономического кризиса, пишет El Espectador.

Влияние на мировой рынок

Рынки не показывают признаков стресса, несмотря на приближающийся выпуск облигаций, а эксперты ожидают, что Народный банк Китая может принять меры по стимулированию экономики, такие как снижение процентных ставок или покупка государственных облигаций.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Общая площадь территории составляет 9,6 млн км²; занимает 4-е место в мире по территории среди государств мира по площади, уступая России, Канаде и США.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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