Возвращение Google уже близко? Российский рынок снова привлекает крупных IT-игроков

3:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

После того как множество иностранных IT-компаний ушли из России в 2022 году, эксперты предсказывают их возможное возвращение, как только международная обстановка улучшится и часть санкций будет снята.

Фото: commons.wikimedia.org by Rufus46, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Google

Это мнение разделяют специалисты и парламентарии, опрошенные "Парламентской газетой". Однако, что стоит за таким возвращением и стоит ли ждать его в ближайшем будущем?

Ушли, но не совсем: что произошло с IT-гигантами?

С начала 2022 года из России ушло около сотни IT-компаний, среди которых были как разработчики программного обеспечения, так и производители электроники. Например, США в мае того года официально запретили продажи Intel и AMD в Россию — этих гигантов, разделяющих между собой мировой рынок микрочипов. Также прекратила работу компания Cisco, прекратились поставки оборудования от Nokia и Ericsson, а облачные платформы, такие как Google Cloud и VMware, ограничили свою деятельность.

Но, как отмечает председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, многие компании не покидали рынок окончательно — они просто ограничили возможность оплаты своих товаров и услуг.

Могут ли вернуться крупнейшие игроки?

Как объясняет Герман Клименко, возвращение иностранных IT-компаний в Россию будет гораздо проще, чем в случае с другими отраслями, такими как ритейл. Большинство компаний, несмотря на официальные заявления, фактически продолжали работать на российском рынке, ограничив лишь оплату своей продукции.

Исключениями стали компании, такие как Miro и Autodesk, которые полностью прекратили свою деятельность в России, ликвидировав юридическое лицо.

Тем не менее, Клименко уверен, что для большинства компаний, несмотря на их уход, российский рынок остаётся важным. Он подчёркивает, что даже если доля России в общем объёме продаж небольшой, она всё равно является значимой прибавкой к прибыли компании. Поэтому, как только санкции ослабнут, компании, скорее всего, будут заинтересованы в возвращении на рынок.

Главный стимул для возвращения: финансовая выгода

Стоит отметить, что российский рынок остаётся платёжеспособным, что является важным мотиватором для иностранных компаний. Как заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко, с 2022 года российское законодательство изменилось, что делает возвращение на рынок ещё более привлекательным для иностранных игроков. Компании могут вернуться, если они готовы соблюдать новые нормы и правила, установленные в России.

Ющенко также подчёркивает, что финансовая мотивация будет решающей. Компании, лишившиеся российского рынка, понесли серьёзные финансовые потери, и возвращение может быть для них выгодным шагом для восстановления прежних позиций.

Уточнения

Google LLC ( МФА [ɡuːɡl], MWCD /ˈgü-gəl/, по-русски: «Гугл») — транснациональная корпорация из США в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.