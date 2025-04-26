Попрощайтесь с долларом: в 2025 году он больше не будет действителен

2:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Не просто слухи или теории — настоящие изменения на глобальной арене. Одиннадцать стран официально заявили, что с 2025 года они прекращают использовать доллар в своих транзакциях. Это событие произошло в самый разгар экономического кризиса в США.

Фото: flickr.com by 401(К) 2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Деньги

Эти страны стремятся укрепить свои экономики, снизить влияние США и начать оперировать собственными валютами. Несмотря на то, что это не конец доминирования доллара, это несомненно знаменует начало его конца как мировой резервной валюты.

От миллиардов в долларах к независимости

На протяжении десятилетий доллар был основным инструментом международной торговли, и казалось, что его влияние бессмертно. С момента окончания Второй мировой войны он стал основой мировой финансовой системы, захватив рынки нефти, сырья и международных резервов. 80% всей мировой торговли по-прежнему осуществляется в долларах.

Кто же отказывается от доллара?

Как выясняется, странами, решившими выйти из долларовой зоны, стали члены СНГ, бывшие республики Советского Союза. В этом списке — Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и даже Украина, несмотря на геополитическую напряжённость. Этот шаг экономически логичен: страны не хотят зависеть от Вашингтона при переводе своих средств.

Почему именно сейчас?

Эти страны, наблюдая за действиями России, пришли к решению отказаться от доллара. Причин несколько: от политических и стратегических факторов до технологической зрелости. Современные инструменты, такие как цифровые валюты, двусторонние соглашения и альтернативные платежные платформы, дают им новые возможности.

В условиях глобальной нестабильности отказываться от доллара становится не просто разумным шагом, а необходимостью для защиты своих экономик.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



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