Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше не вернутся: виды, уничтоженные охотничьими инстинктами домашних кошек
Петрушка в банке, орегано в кружке: что еще можно вырастить у себя на подоконнике
Всё по полочкам: как сэкономить каждый сантиметр на кухне и не потерять уют
Что вызывает дрожь на Луне: ответ оказался на поверхности
Города СССР. Какие были самые морские?
Невесомый финиш и никакой маски: эта тональная основа — твой выбор
Проверка тормозов вместо одной замены шин? Вот как меняется сервис
Тело как мятая бумага? Эти 5 поз вернут гибкость за 10 минут
Катя Лель раскрыла секрет своих свиданий: что она делает, если ей что-то не нравится в мужчине

Попрощайтесь с долларом: в 2025 году он больше не будет действителен

2:08
Экономика

Не просто слухи или теории — настоящие изменения на глобальной арене. Одиннадцать стран официально заявили, что с 2025 года они прекращают использовать доллар в своих транзакциях. Это событие произошло в самый разгар экономического кризиса в США.

Деньги
Фото: flickr.com by 401(К) 2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Деньги

Эти страны стремятся укрепить свои экономики, снизить влияние США и начать оперировать собственными валютами. Несмотря на то, что это не конец доминирования доллара, это несомненно знаменует начало его конца как мировой резервной валюты.

От миллиардов в долларах к независимости

На протяжении десятилетий доллар был основным инструментом международной торговли, и казалось, что его влияние бессмертно. С момента окончания Второй мировой войны он стал основой мировой финансовой системы, захватив рынки нефти, сырья и международных резервов. 80% всей мировой торговли по-прежнему осуществляется в долларах. 

Кто же отказывается от доллара?

Как выясняется, странами, решившими выйти из долларовой зоны, стали члены СНГ, бывшие республики Советского Союза. В этом списке — Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и даже Украина, несмотря на геополитическую напряжённость. Этот шаг экономически логичен: страны не хотят зависеть от Вашингтона при переводе своих средств.

Почему именно сейчас?

Эти страны, наблюдая за действиями России, пришли к решению отказаться от доллара. Причин несколько: от политических и стратегических факторов до технологической зрелости. Современные инструменты, такие как цифровые валюты, двусторонние соглашения и альтернативные платежные платформы, дают им новые возможности.

В условиях глобальной нестабильности отказываться от доллара становится не просто разумным шагом, а необходимостью для защиты своих экономик.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Садоводство, цветоводство
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода Аудио 
Больше никаких зарослей: проверенные методы борьбы с пыреем
Садоводство, цветоводство
Больше никаких зарослей: проверенные методы борьбы с пыреем Аудио 
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Домашние животные
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Сводка с фронта: село Горналь освобождено и зачищено, Трамп готов выйти из мирных переговоров Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Последние материалы
Города СССР. Какие были самые морские?
Невесомый финиш и никакой маски: эта тональная основа — твой выбор
Проверка тормозов вместо одной замены шин? Вот как меняется сервис
Тело как мятая бумага? Эти 5 поз вернут гибкость за 10 минут
Катя Лель раскрыла секрет своих свиданий: что она делает, если ей что-то не нравится в мужчине
Не только для теста: как сода спасает огурцы, томаты и виноград
ТОП-5 легковушек СССР, которые не уступали иномаркам
Попрощайтесь с долларом: в 2025 году он больше не будет действителен
Карнавал, пляжи и искусство: чем живёт Олинда круглый год
Соседка закапывает что-то под деревом — и собирает больше груш, чем успевает съесть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.