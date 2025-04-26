Попрощайтесь с долларом: в 2025 году он больше не будет действителен

Не просто слухи или теории — настоящие изменения на глобальной арене. Одиннадцать стран официально заявили, что с 2025 года они прекращают использовать доллар в своих транзакциях. Это событие произошло в самый разгар экономического кризиса в США.
Эти страны стремятся укрепить свои экономики, снизить влияние США и начать оперировать собственными валютами. Несмотря на то, что это не конец доминирования доллара, это несомненно знаменует начало его конца как мировой резервной валюты.
На протяжении десятилетий доллар был основным инструментом международной торговли, и казалось, что его влияние бессмертно. С момента окончания Второй мировой войны он стал основой мировой финансовой системы, захватив рынки нефти, сырья и международных резервов. 80% всей мировой торговли по-прежнему осуществляется в долларах.
Как выясняется, странами, решившими выйти из долларовой зоны, стали члены СНГ, бывшие республики Советского Союза. В этом списке — Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и даже Украина, несмотря на геополитическую напряжённость. Этот шаг экономически логичен: страны не хотят зависеть от Вашингтона при переводе своих средств.
Эти страны, наблюдая за действиями России, пришли к решению отказаться от доллара. Причин несколько: от политических и стратегических факторов до технологической зрелости. Современные инструменты, такие как цифровые валюты, двусторонние соглашения и альтернативные платежные платформы, дают им новые возможности.
В условиях глобальной нестабильности отказываться от доллара становится не просто разумным шагом, а необходимостью для защиты своих экономик.
До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.
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