Валютный шторм? Доллар отчаянно сопротивляется

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Инна Литвиненко прогнозирует, что в мае-июне курс доллара может вырасти до 90-93 рублей, в то время как текущий курс составляет 82,6 рубля за доллар.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошелёк

Она оценивает вероятность такого роста в 80-90%, отмечая, что доллар, по всей видимости, достиг дна в снижении, а рубль — пика в укреплении.

Литвиненко поясняет, что рост курса доллара связан с окончанием налогового периода, когда экспортные компании обязаны продавать валютную выручку, что приводит к снижению спроса на рубль и повышению спроса на доллар. Кроме того, майские праздники традиционно увеличивают спрос на иностранную валюту, так как многие граждане планируют поездки за границу, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Экономист также отметила, что выгодный курс для закупки импортных товаров стимулирует спрос на валюту для импортных операций, в то время как на майских праздниках экспортные операции, как правило, приостанавливаются или снижаются.

Ситуация на рынке остается неопределенной, что подтверждается сохранением ключевой ставки на уровне 21%. Литвиненко добавила, что курс рубля, установленный в бюджетной смете на уровне 96 рублей за доллар, недоступен сейчас.

Она заключила, что можно ожидать роста курса до 90-92 рублей за доллар в мае-июне, а к сентябрю он может достичь 96-97 рублей, поскольку потребуется финансирование дефицита бюджета.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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