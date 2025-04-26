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Осуществимо: в России высказались о возобновлении работы Северных потоков

1:05
Экономика

Посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что вопрос возобновления работы трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" полностью зависит от политической воли Берлина.

Компания Nord Stream
Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Компания Nord Stream

Он подчеркнул, что если Германия примет решение в пользу их эксплуатации, то это вполне осуществимо, учитывая наличие высококвалифицированных специалистов в России, которые могут работать над этим проектом.

Однако, по словам дипломата, всё остальное зависит от политической ситуации и договорённостей между экономическими операторами, пишет ТАСС

В другом контексте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что в случае, если США возьмут под контроль газопроводы, по которым российский газ может поступать в Европу, "Газпром" будет готов обсудить условия поставок с новым владельцем.

Он также добавил, что Кремль осознаёт интерес многих стран к закупке российского газа на рыночных условиях, и, в свою очередь, Россия не видит препятствий для продолжения поставок.

Уточнения

«Се́верный пото́к — (англ. Nord Stream-1, ранее — морская часть Северо-Европейского газопровода) — недействующая после диверсии часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря.

«Се́верный пото́к — 2» (англ  «Nord Stream 2») — недействующий после диверсии магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Представляет собой расширение газопровода «Северный поток».

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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