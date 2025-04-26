Почему самозапрет на кредиты не защищает ваши сбережения — эксперт объясняет

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина, самозапрет на кредиты защищает граждан от мошенников, которые оформляют кредиты на их имя.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info запрет

Однако он не обеспечивает защиту средств, находящихся на вкладах или счетах, привязанных к банковским картам, пишут сайт aif.ru.

Балынин подчеркнул, что полагаться исключительно на самозапрет не стоит, так как существуют и другие виды мошенничества. Он посоветовал не спешить с финансовыми решениями, особенно если они инициированы звонками, и избегать передачи кодов доступа незнакомцам, переходов по сомнительным ссылкам и установки приложений из непроверенных источников.

Эксперт также отметил, что самозапрет не распространяется на определенные виды кредитов, такие как ипотека, автокредит или образовательный кредит, и при необходимости его можно отменить.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



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