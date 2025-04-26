Почему самозапрет на кредиты не защищает ваши сбережения — эксперт объясняет

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина, самозапрет на кредиты защищает граждан от мошенников, которые оформляют кредиты на их имя.
Однако он не обеспечивает защиту средств, находящихся на вкладах или счетах, привязанных к банковским картам, пишут сайт aif.ru.
Балынин подчеркнул, что полагаться исключительно на самозапрет не стоит, так как существуют и другие виды мошенничества. Он посоветовал не спешить с финансовыми решениями, особенно если они инициированы звонками, и избегать передачи кодов доступа незнакомцам, переходов по сомнительным ссылкам и установки приложений из непроверенных источников.
Эксперт также отметил, что самозапрет не распространяется на определенные виды кредитов, такие как ипотека, автокредит или образовательный кредит, и при необходимости его можно отменить.
Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.
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