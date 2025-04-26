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Почему самозапрет на кредиты не защищает ваши сбережения — эксперт объясняет

0:58
Экономика

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина, самозапрет на кредиты защищает граждан от мошенников, которые оформляют кредиты на их имя. 

запрет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
запрет

Однако он не обеспечивает защиту средств, находящихся на вкладах или счетах, привязанных к банковским картам, пишут сайт aif.ru.

Балынин подчеркнул, что полагаться исключительно на самозапрет не стоит, так как существуют и другие виды мошенничества. Он посоветовал не спешить с финансовыми решениями, особенно если они инициированы звонками, и избегать передачи кодов доступа незнакомцам, переходов по сомнительным ссылкам и установки приложений из непроверенных источников.

Эксперт также отметил, что самозапрет не распространяется на определенные виды кредитов, такие как ипотека, автокредит или образовательный кредит, и при необходимости его можно отменить.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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