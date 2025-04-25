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35% прибыли или обман? Что скрывают венчурные схемы

1:09
Экономика

Инвестирование в венчурные компании считается самым рискованным видом сделок.

Женщина в белой блузке подписывает документы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в белой блузке подписывает документы

Об этом рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота. Как сообщает сайт Москва 24, такие компании часто маскируются под инвестиционные схемы и обещают доходность, значительно превышающую рыночные ставки по акциям, облигациям и вкладам.

Бархота сказал, что если инвесторы слышат о прибыли более 35-40%, это должно вызывать подозрения. Обычно у венчурных организаций отсутствуют лицензии и ясная информация о денежных потоках, что приводит к отсутствию понимания со стороны инвесторов о том, как работает бизнес. Вкладывать деньги в такие схемы — значит рисковать их полной потерей.

Эксперт также предостерег от инвестирования в облигации и акции компаний второго и третьего эшелонов, которые не входят в число наиболее ликвидных. По его словам, сделки с ними могут отсутствовать годами, и даже новость о смене менеджмента в компании может вызвать резкий рост или падение цен акций.

Уточнения

Венчурный капитал — капитал вкладчиков, предназначенный для финансирования новых, растущих или борющихся за место на рынке предприятий и фирм (стартапов) и поэтому сопряжённый с высокой или относительно высокой степенью риска.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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