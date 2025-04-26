Самое грязное место на вашей кухне — не там, где вы думаете

2:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Учёные предупреждают: даже в собственном доме нас подстерегают риски пищевых отравлений. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Фото: commons.wikimedia.org by Н .Фасхутдинова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кухня с газовой плитой

По официальным данным, каждый пятый случай пищевого отравления связан с продуктами, приготовленными дома. И один из самых неожиданных источников опасности скрывается… в наших шкафчиках с приправами.

Опасность на полке с пряностями

Исследование, опубликованное в журнале National Library of Medicine, показало: почти половина проверенных баночек с приправами (48%) была заражена патогенными микроорганизмами.

Откуда берутся эти микробы? Чаще всего — от сырых продуктов, особенно мяса птицы, которые мы обрабатываем руками в процессе приготовления пищи. При неправильной гигиене микроорганизмы переносятся на специи, а затем — обратно в еду.

"Баночки с вашими специями — возможно, самое грязное место на кухне", — подчеркнуло издание Guardian.

Как избежать пищевых инфекций

В отличие от разделочных досок, ножей или кухонных поверхностей, большинство людей никогда не моютёмкости для специй с мылом и горячей водой после приготовления пищи. И это серьёзная ошибка.

Особенно часто заражение происходит, когда мы, не помыв руки после прикосновения к сырому мясу, берёмся за баночки с приправами для маринада.

Какие инфекции особенно опасны

В Европе самыми частыми причинами пищевых инфекций становятся сальмонелла и кампилобактер. Эти бактерии вызывают диарею, рвоту, тошноту, слабость и другие симптомы гастроэнтерита. В некоторых случаях при отсутствии медицинского вмешательства последствия могут быть смертельными.

По данным Европейского подразделения ВОЗ, ежегодно в Европе 23 миллиона человек заражаются через пищу, а более 4 600 случаев заканчиваются летальным исходом.

Как защитить себя: советы специалистов APIC

Соблюдайте простые правила гигиены, рекомендованные Ассоциацией профессионалов по контролю и профилактике инфекций (APIC):

Тщательно мойте фрукты и овощи перед очисткой и нарезкой.

Никогда не мойте сырое мясо или птицу , чтобы избежать распространения бактерий по кухне.

Во время приготовления всегда мойте руки с тёплой водой и мылом не менее 20 секунд , особенно перед тем, как прикасаться к шкафчикам или баночкам с приправами.

После контакта с сырым мясом обязательно мойте все поверхности и посуду, которые могли быть загрязнены.

Используйте разные разделочные доски, ножи и посуду для мяса, рыбы, яиц и овощей, чтобы предотвратить перекрёстное заражение.

Уточнения

Бактериальное заражение (бактериальная инвазия) — процесс передачи патогенных бактерий одним лицом другому, либо заражение бактериями через контакт с внешней средой.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.