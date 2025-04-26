Безопасный загар: секрет правильной дозы витамина D

Витамин D — это не просто витамин. По сути, он выполняет функции гормона, влияя на важнейшие процессы организма: работу иммунной системы, усвоение кальция, настроение и здоровье костей. Лето с его щедрым солнцем даёт нам отличную возможность естественным образом пополнить запасы этой жизненно важной "солнечной" молекулы.
Когда кожа подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей типа UVB, в организме запускается процесс выработки витамина D. Для получения необходимой суточной дозы достаточно 15-30 минут пребывания на солнце без солнцезащитного крема, в зависимости от типа кожи и времени суток.
Но важно помнить о чувстве меры. Чрезмерное пребывание на солнце может привести к ожогам, преждевременному старению кожи и даже повысить риск рака кожи. Безопасный загар требует грамотного подхода и баланса.
Хотя мы живём в солнечной стране, не все получают достаточную дозу солнечного света. В группе риска:
Люди, проводящие много времени в помещениях
Пожилые
Обладатели тёмной кожи
Те, кто избегает солнца по медицинским причинам
Недостаток витамина D может проявляться в виде усталости, мышечной и костной боли, склонности к инфекциям, ухудшении настроения, а в долгосрочной перспективе — привести к остеопорозу или сердечно-сосудистым заболеваниям.
Помимо солнца, витамин D можно получить с пищей. Продукты, богатые этим витамином:
Рыбий жир
Жирная рыба (лосось, тунец, сельдь, скумбрия)
Яйца (особенно желток)
Грибы порчини
Обогащённые продукты (злаковые, растительное молоко, маргарины)
Если солнечного света и питания недостаточно, возможно применение добавок витамина D. Однако назначать их должен врач, поскольку избыток витамина может вызвать серьёзные побочные эффекты, включая проблемы с почками и сердцем.
Совместное употребление витамина D с витамином K помогает не только лучше усваивать кальций, но и направлять его именно в кости, уменьшая риск отложения кальция в артериях. Этот тандем стоит учитывать при выборе диеты или добавок для здоровья костей и сосудов.
Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).
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