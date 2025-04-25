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Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты

4:08
Экономика

Это не теория и не слухи. С 2025 года одиннадцать стран официально прекращают использовать доллар США в своих расчетах. И эта новость приходит на фоне одного из самых сложных экономических периодов для Америки за последние годы.

Доллар
Фото: commons.wikimedia.org by Hamster28, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доллар

Цель отказа очевидна: укрепить собственные экономики, снизить влияние США и начать работать в национальных валютах. Прощание с долларом не произойдёт мгновенно и не станет концом света, но это чёткий сигнал: эпоха абсолютной долларовой гегемонии близится к закату.

Доллар больше не король, каким был

Доллар десятилетиями оставался безоговорочным властелином мировой торговли. С конца Второй мировой войны весь международный рынок — от нефти до резервных валют — вращался вокруг зелёной купюры.

Даже сейчас около 80% мировой торговли всё ещё осуществляется в долларах. Но трещины в этом фундаменте уже видны. И об этом говорят не только журналисты, но и такие эксперты, как Джойс Чанг, глава глобальных исследований в JP Morgan: по её словам, доллар ещё продержится несколько десятилетий, но его влияние уже не то, что прежде.

Кто сходит с долларового поезда

Отказ от доллара заявили страны, входящие в Содружество Независимых Государств (СНГ), в основном бывшие республики СССР:

  • Армения

  • Азербайджан

  • Беларусь

  • Казахстан

  • Кыргызстан

  • Молдова

  • Россия

  • Таджикистан

  • Туркменистан

  • Узбекистан

  • Украина

Почему именно сейчас

Причины — политические, стратегические и технологические. Уже несколько лет эти страны наблюдают, как Россия последовательно снижает использование доллара в своих расчётах, и теперь решили последовать её примеру.

Помогает и развитие технологий: цифровые валюты, двусторонние соглашения, альтернативные платёжные платформы — всё это позволяет уйти от долларовой зависимости безопаснее, чем раньше. В мире, где все всё больше защищают свои интересы, такая стратегия кажется всё более оправданной.

Отказ от доллара — это не только смена валюты. Это своего рода политическое заявление: больше никаких игр по американским правилам. Это означает, что теперь сделки будут заключаться без участия американских банков, а также снизится риск финансовых санкций. Кроме того, страны смогут лучше контролировать последствия возможных глобальных кризисов — ведь использование собственной валюты делает экономику менее уязвимой к внешним потрясениям.

Как будет происходить переход

Плавно. Никто не собирается одномоментно исключить доллар из оборота. Но процесс уже начался: банки и финансовые учреждения работают над адаптацией своих систем, а международная торговля постепенно будет переводиться на расчеты в национальных валютах.

Точной даты пока нет, но ориентир — середина 2025 года, по модели, аналогичной той, которую ранее применяла Россия.

Как это отразится на гражданах

Поначалу изменений будет немного: банки, компании и правительства начнут активнее использовать местные валюты для внешней торговли и международных контрактов. Доллар ещё останется в обращении, но его роль будет постепенно снижаться. В долгосрочной перспективе это может привести к полной трансформации финансовых систем в этих странах: больше независимости — но и больше ответственности.

Одна эта новость не обрушит доллар. Но она — тревожный звоночек. Мир меняет правила игры, и экономическое доминирование США уже не выглядит таким незыблемым.

Доллар по-прежнему силён. Но его корона начинает шататься. И когда сразу одиннадцать стран решают идти другим путём, это не может остаться незамеченным. Мы, возможно, становимся свидетелями начала новой эпохи — эпохи, в которой доллар больше не главный герой.

Уточнения

Содру́жество Незави́симых Госуда́рств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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