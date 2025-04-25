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Где шашлык — прибыль, а не отдых: бизнес-маевка по-новому

2:31
Экономика

Приближение майских праздников в России традиционно означает одно: массовый выезд на природу с мангалом и шампурами наперевес. Однако популярность этого отдыха рождает новую реальность — бесплатные мангальные зоны стремительно заканчиваются, а предприимчивые граждане делают на этом неплохие деньги.

Пикник
Фото: Adobe Stock by dusanpetkovic1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пикник

Беседка за 3000 рублей: бронь на шашлык

Сегодня услуга "занять место под шашлыки" стоит от 2 000 до 3 000 рублей. По данным анализа рынка, интерес к аренде беседок в апреле 2025 года вырос на 11% по сравнению с прошлым годом, а число предложений — на 32%.

Лидерами спроса стали Саратов (рост в 4,7 раза), Ижевск (в 4 раза), Калининград (в 2,3 раза), Новосибирск(+43%) и Санкт-Петербург (+33%). Из-за высокой конкуренции за лучшие места многим приходится занимать беседки ещё с ночи — однако не все готовы на такие жертвы ради идеального шашлыка.

Шашлык "под ключ": за вас всё сделают

На волне спроса появляются и комплексные предложения. Теперь можно заказать не просто бронь беседки, но и полный сервис: привезти уголь, шампуры, установить навес от дождя, украсить место отдыха. Такой формат выбирают те, кто ценит комфорт и время. Однако стоимость "шашлыка без хлопот" оказывается заметно выше обычной аренды.

Спрос на поваров-шашлычников вырос на 29%, а число предложений на рынке — на 33%. Чаще всего их ищут в Москве (+173%), Туле (+195%), Томске (+169%), Сочи (+162%) и Твери (+100%).

Впрочем, и заработки мангальщиков впечатляют: в среднем за такую работу платят около 171 тысячи рублей в месяц. Неудивительно, что профессия "профессионального шашлычника" из сезонной подработки превращается в доходное постоянное занятие.

Рост цен на мясо перед праздниками вынудил вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова предложить временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы и ввести беспошлинные квоты на импорт. Инициатива направлена на стабилизацию цен внутри страны, однако насколько она окажется эффективной, станет ясно позже.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. 

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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