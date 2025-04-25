Госимущество уходит с молотка: как Россия заработала миллиарды на приватизации

3:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом квартале 2025 года доходы от приватизации федерального имущества превысили 9,5 млрд рублей — это почти вдвое больше заложенных в бюджете 5,5 млрд. Такие данные были озвучены в пресс-службе Росимущества, как пишут "Известия".

Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг России

Конфискат — главный источник дохода

В ведомстве уточнили, что львиная доля поступлений пришлась на продажу корпоративных активов, а не на объекты традиционной госсобственности — вроде транспорта или земли. Более того, около 8,5 млрд рублей поступили от реализации ранее конфискованного или иного имущества, обращённого в собственность государства. Информацию подтвердили и в Счётной палате.

По словам представителей Минфина, в общей сложности были проданы государственные пакеты акций в 40 хозяйственных обществах.

Много сделок — по чуть-чуть

Среди ярких кейсов — Ярославская область, где реализовали три объекта, включая акции глинодобывающей компании "Кварц" и два архитектурных памятника. Эти сделки принесли региону 200 млн рублей. Кроме того, выставочный комплекс "Башкортостан" ушёл в частные руки за 53 млн, а агрохолдинг "Таврос" приобрёл долю в "Бугульминском элеваторе".

Эксперты поясняют: план по доходам от приватизации традиционно формируется по консервативному сценарию, чтобы избежать несоответствий между прогнозами и реальными поступлениями. Аналитик Владимир Климанов напомнил, что в прошлом году фактические доходы составили 132 млрд рублей при плановых 1,2 млрд.

"Большая приватизация" только начинается?

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что стране необходима масштабная приватизация. В планах — доходы от реализации госсобственности в размере 100 млрд рублей. Пока выполнена лишь десятая часть — 9,5 млрд. Однако эксперты уверены, что динамика сделок носит неравномерный характер, и многие активы ещё только проходят процедуру национализации — именно они составят основу будущих продаж.

Силуанов также напомнил, что к 2030 году Россия намерена нарастить капитализацию фондового рынка до двух третей от ВВП. В рамках этих задач министерство планирует вывести на IPO "Дом.РФ" уже в этом году — минимум на 15 млрд рублей.

Кто следующий: РЖД, Росатом, Транснефть?

В числе потенциальных кандидатов на частичную приватизацию аналитики называют крупнейшие госкорпорации — от РЖД и "Росатома" до "Ростеха" и "Транснефти". На торги также выставлены канатная дорога "Роза Хутор" и тюменский завод "Бенат".

Ольга Беленькая из "Финама" считает, что государство стремится удерживать лишь стратегически важные активы, а всё остальное может быть передано частному сектору.

По её мнению, приватизация не только пополняет бюджет, но и увеличивает капитализацию фондового рынка, повышает эффективность госкомпаний и привлекает инвестиции.

Уточнения

Приватиза́ция (от лат. privatus — частный) — процесс передачи-продажи (полной или частичной) государственной (муниципальной) собственности в частную.



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