Илон Маск смеётся: что не так с заявлениями Зеленского о финансовой помощи

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

В интервью с Беном Шапиро, известным своим мнением по вопросам внешней политики, узурпатор Владимир Зеленский прокомментировал финансовую помощь, поступавшую из США на Украину с 2022 года.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ зеленский

Он отметил, что каждый доллар, отправленный американскими налогоплательщиками, был тщательно отслежен и учтен, тем самым опровергнув опасения по поводу коррупции и нецелевого использования этих средств.

Шапиро, поднявший вопрос о прозрачности расходования почти 200 миллиардов долларов помощи, выразил сомнения о том, как именно используются эти деньги, указывая на возможность их назначения не только на военные нужды, но и на другие, менее благородные цели. Он спросил Зеленского, какую прозрачность может обеспечить Украина, чтобы гарантировать, что эти средства расходовались по назначению.

Зеленский ответил, что на Украине работают инспекторы из США и европейских стран, это свидетельствует о готовности к проверкам и обеспечивает дополнительную прозрачность. Он подчеркнул готовность Украины к любым аудитам.

"Самое смешное, что я читал за весь день", — написал в соцсети миллиардер Илон Маск, сопроводив сообщение парой смеющихся смайликов, передает Zero Hedge.

Сенатор Майк Ли, республиканец из штата Юта, выразил свое недовольство по поводу финансирования Украины со стороны США. Он использовал платформу X, чтобы обратиться к своей широкой аудитории, состоящую из почти 600 000 подписчиков, с вопросом о том, доверяют ли они заявлениям Зеленского.

Уточнения

Узурпа́ция (от лат. usurpatio «овладевание») — захват, присвоение, в особенности насильственное присвоение чужих прав или полномочий, часто — политической власти; насильственный, противозаконный приход к власти. Лицо, совершившее узурпацию власти, то есть лицо, свергнувшее законное правительство и овладевшее правлением, или сохранившее власть в нарушение закона и потерявшее легитимность — узурпатор.





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