Крупнейший фонд мира в кризисе: как технологический сектор стал его ахиллесовой пятой

Крупнейший в мире фонд национального благосостояния Норвегии с активами в 1,7 триллиона долларов заявил о квартальном убытке в примерно 39,72 миллиарда долларов, пишет EADaily.
Причина — низкая доходность в технологическом секторе и сильные колебания рынка. Генеральный директор фонда Николай Танген сказал, что на результат сильно повлияли рыночные качели.
Этот фонд — Norges Bank Investment Management (NBIM) — управляет доходами страны от нефти и газа и контролирует около 1,5% всех акций в мире. Он инвестирует не только в акции, но и в облигации, недвижимость и возобновляемую энергию.
К концу 2024 года более половины активов фонда — это американские акции, облигации и недвижимость.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
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