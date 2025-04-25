Крупнейший фонд мира в кризисе: как технологический сектор стал его ахиллесовой пятой

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупнейший в мире фонд национального благосостояния Норвегии с активами в 1,7 триллиона долларов заявил о квартальном убытке в примерно 39,72 миллиарда долларов, пишет EADaily.

Фото: https://www.flickr.com/photos/anieto2k/9462615553/ by Андрес Ньето Поррас is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons Норвегия

Причина — низкая доходность в технологическом секторе и сильные колебания рынка. Генеральный директор фонда Николай Танген сказал, что на результат сильно повлияли рыночные качели.

Этот фонд — Norges Bank Investment Management (NBIM) — управляет доходами страны от нефти и газа и контролирует около 1,5% всех акций в мире. Он инвестирует не только в акции, но и в облигации, недвижимость и возобновляемую энергию.

К концу 2024 года более половины активов фонда — это американские акции, облигации и недвижимость.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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