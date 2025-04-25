Родить в США и остаться навсегда: почему это больше не будет работать

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Госдеп США предупредил иностранок, которые собираются рожать в США ради гражданства для своих малышей, что виза туристическая — не для этих дел.

Фото: Openverse by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Беременность

В выдаче виз откажут тем, кто едет в США с основной целью — родить там ребенка и получить ему гражданство.

Для тех, кто хочет просто по делам — есть виза B-1, а для отдыха — B-2. Но за нарушение правил в случае "родильного туризма" можно вообще лишиться права въезда в Штаты навсегда.

Индустрия такого туризма уже довольно развитая: около 33 тысяч детей рождаются в США каждый год у матерей-кандидатов, а ещё сотни тысяч — у нелегальных и временных иммигранток. Особенно активно этим занимаются граждане Китая, Тайваня, Кореи и других стран. Правительство США считает, что поток рожениц создает нагрузку на ресурсы страны, а также есть опасения по поводу преступности и безопасности.

14-я поправка говорит, что любой, кто родился в США — автоматически гражданин. Но в 2020 году Дональд Трамп пытался ограничить это право, подписав указ, который потом приостановили суды. В мае 2025 года Верховный суд снова будет рассматривать этот вопрос, передает Zero Hedge.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.



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